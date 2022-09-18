الجيزة: رفع كفاءة أرصفة المشاه بشارع عثمان محرم

كتبت - مرام محمد

قام حي العمرانية بمتابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع عثمان محرم أسفل كوبرى ترسا، حيث تم رفع المخلفات الصلبة والأتربة ورفع الانترلوك والبلدورات المتهالكة والقيام بأعمال النظافة والتجميل، وذلك ضمن أعمال النهوض بحى العمرانية تحت إشراف سمير عويضة رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحى.

وفي سياق منفصل، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة مكبرة، أسفرت عن رفع الحواجز الحديدية ورفع حالات إشغال الطريق العام وسحب موتوسيكلات الدليفري بدون لوحات إلى جانب ضبط سيارات تلقي مخلفات وكرتون بالطريق العام.

وقام قطاع إشغالات المنيرة الغربية بكلبشة السيارات المخالفة والانتظار الخاطئ بالجزيرة الوسطى واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن رفع الاشعالات الثابته والمتحركة والتصدى للسيارات الانتظار الخاطئ.