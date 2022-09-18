إيقاف إجراء عملية ختان لــ 3 فتيات بدار السلام جنوب شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، من إيقاف عملية إجراء ختان لثلاث فتيات شقيقات، كان مقرر إجراء عملية الختان لهن، وذلك عقب ورود بلاغ عبر خط نجدة الطفل، وتبين أن الفتيات الثلاثة تتراوح أعمارهن ما بين 10 و14 سنة.

ومن جانبها قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل في دار السلام، باستدعاء ولى أمر الفتيات إلى مقر اللجنة، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إجراء الختان للطفلتين فى أى وقت، وتحمله المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنه فى حال نيته إجراء عملية الختان بعد توقيعه الإقرارات أو فى أى وقت، سيتم عمل مذكره وتسليم الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

كما قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار هذه العادة النفسية والصحية والإجماعية على الفتيات، وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام، بالإبلاغ عن أى حالات متعلقة بالطفل، عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أو التواصل على رسائل صفحة اللجنة على الفيس بوك.

كان ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة سوهاج، وتوجيهات المحاسب محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام.