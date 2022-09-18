إنشاء كوبري علوى أعلى مزلقان السكة الحديد بالزقازيق بتكلفة 500 مليون جنيه

جاء ذلك خلال إجتماعه مع اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ، و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ، ومديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتيه ، في حضور ممثلين عن ( الهيئة العامة للطرق والكباري – السكك الحديدية – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الغاز – التليفونات – الطرق- الشركة المنفذة للمشروع ).

وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على المخطط الهندسي لتنفيذ مشروع إنشاء الكوبري ، ليصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام والشركة المنفذه بالبدء فورا ً في عمل المجسات اللازمة بموقع المشروع للكشف على المرافق من ( كهرباء – تليفونات – غاز – مياه شرب – صرف صحي) لنقل المتعارض منها مع خط سير الكوبري وذلك لخدمة المنطقة وللمساهمة في تقليل الكثافات المرورية بها .

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وانفاق مشاه جديدة تُساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين وتعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.