إجلاء 8 ملايين شخص جنوبي وغربي اليابان بسبب إعصار "نانمادول"

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وجهت السلطات اليابانية أكثر من 8 ملايين شخص جنوبي وغربي البلاد بلإخلاء مناطقهم بسبب إعصار "نانمادول"، الذي وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى اليابسة وضرب محافظة "كاجوشيما" الجنوبية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنها تسلمت معلومات من مسئولين حكوميين محليين في جميع أنحاء البلاد بشأن أوامر الإخلاء التي صدرت في الساعة السابعة مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد)، ويمثل هؤلاء الأشخاص نحو 3.7 مليون أسرة متضررة من جراء إنذار المستوى الرابع بالإخلاء في أجزاء من مناطق (كيوشو، وشيكوكو، وتشوجوكو) جنوبي البلاد.



كما تم إصدار إنذار من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى على مقياس التحذير من الكوارث في اليابان، لأكثر من 330 ألف شخص يمثلون 160 ألف أسرة تقريبًا في محافظات (كاجوشيما، وميازاكي، وأويتا).