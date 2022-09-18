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ألمانيا تحتفل بمهرجان البيرة في أكتوبر المقبل بعد إلغاءه عامين بسبب كورونا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:20 ص
ألمانيا تحتفل بمهرجان البيرة في أكتوبر المقبل بعد إلغاءه عامين بسبب كورونا احتفال المانيا بالبيرة
فاطمة شوقى

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تحتفل ألمانيا بمهرجان البيرة والذى يستمر حتى 3 أكتوبر وذلك بعد عامين من إلغاءه بسبب فيروس كورونا ، حيث أنه يعد من أكثر المهرجانات شعبية في البلاد ويجذب عادة أكثر من 5 مليون شخص.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن عمدة ميونيخ بدأ الاحتفالات بتحطيم البرميل الأول من البيرة بمطرقة وتقديم الكوب الأول لرئيس منطقة بافاريا ماركوس سودر.

وأوضحت أن المهرجان سيستمر حتى 3 أكتوبر ولا توجد متطلبات صحية مثل ارتداء الكمامة.

وعادة ما يجذب مهرجان أكتوبر فيست أكثر من خمسة ملايين شخص ، ثلثهم يأتون من الخارج ، خاصة من آسيا ، ويدخل للدولة حوالى مليار و200 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن المهرجان تم إلغاءه في 2020 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية ، في عامي 1854 و 1873 لم يتم عقدها بسبب تفشي وباء الكوليرا.

ويعتبر الألمان من بين أكبر مستهلكي البيرة في أوروبا ، حيث بلغ عددهم 84 لترًا للفرد في عام 2021.

 


المانيا

مهرجان البيرة

البيرة

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