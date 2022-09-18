أخبار الاقتصاد اليوم.. محافظ البنك المركزى يشارك فى اجتماع مجلس محافظى المصارف المركزية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 18-9-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها مشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

محافظ البنك المركزى يشارك فى اجتماع مجلس محافظى المصارف المركزية بالسعودية

شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة حسن عبد الله في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مُمثلًا لجمهورية مصر العربية بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد العربي، واستجابةً للدعوة الموجهة له من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي.

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة والمُدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، فضلًا عن مناقشة متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.

«المالية»: تحديث «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من 10 آلاف جنيه

أكدت وزارة المالية، حرصها على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتحول نحو «مصر الرقمية»، وتحقيق أهداف الشمول المالي، والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الإلكترونية دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة معدلات التوظيف.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من عشرة آلاف جنيه، وبحد أدنى أربعة آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد المصري على أن يتم ذلك من خلال إعطاء المواطن أمر توريد مطبوع مستخرج من ماكينات التحصيل «GPOS» أو من على منظومة «GPS»، ويستمر تحصيل مدفوعة المواطن للقيم أكبر من 10 آلاف جنيه بنفس الآلية من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري.

أضاف البيان، أن آلية «مدفوعة المواطن» تمتد مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى فروع البنوك العاملة في السوق المصري وعددها 38 بنكًا.

وزير قطاع الأعمال العام: تشغيل مصنع جديد بطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة

عقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتوسعات الجديدة.

واستعرض الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، وخلال اجتماعه مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس فاروق هنداوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيجوارت، نشاط الشركة ومنتجاتها من الفلنكات والمواسير الخرسانية، وموقف استغلال الأصول غير المستغلة.

وتابع "عصمت"، آخر المستجدات الخاصة بتركيب المصنع الجديد لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، حيث من المخطط بدء تجارب الإنتاج نهاية سبتمبر الجاري، على أن يتم البدء في الإنتاج الفعلي أكتوبر 2022.

وزير الصناعة: المرحلة المقبلة تشهد تفعيل دور التنمية الصناعية وتعزيز مكانتها

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

وفى هذا الإطار، عقد الوزير اجتماعاً مع كل من اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة والمهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة العمل بالهيئة، خاصة المجمعات الصناعية وتخصيص الاراضى ومنح التراخيص، فضلا عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المناطق والتجمعات الصناعية .

وأشار سمير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد الركائز الاساسية لتفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، فضلا عن وضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى.

وزيرة التعاون الدولي تُشارك بقمة معهد التمويل الدولى للأسواق الناشئة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة معهد التمويل الدولي للأسواق الناشئة والتمويل المستدام 2022، والتي عقدت افتراضيًا، من خلال حوار أجراه كلاي لوري، نائب رئيس معهد التمويل الدولي IIF، حول تمويل المناخ في الأسواق الناشئة، حيث استهدفت القمة مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، في سبيل تمويل المناخ وتقليل الانبعاثات والانتقال العادل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للتمويل المستدام للأسواق الناشئة.

وجمعت القمة بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف والبنوك الاستثمارية، بهدف تحفيز التمويل المناخي، ودفع تنفيذ الأهداف الاممية للتنمية المستدامة في إطار الاستعداد لقمة المناخ COP27، وشارك "المشاط"، إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وممثلي بنكو جي بي مورجان، وستاندارد تشارترد، والتحالف العالمي للتمويل المختلط Convergence، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، والحكومتين السنغافورية والصينية وغيرهم.