وزارة النقل السورية: مطار دمشق يعمل بشكل طبيعي ولا أي تعديل على الرحلات

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أكدت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، أن مطار دمشق الدولي، يعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي.

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن، في وقت سابق اليوم، "أن القوات الإسرائيلية نفذت اعتداء جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وإسقاط معظمها؛ ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين، ووقوع خسائر مادية".