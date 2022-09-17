"هشام" أقدم صنايعى "ماكينات الفلافل" بالإسكندرية يكشف أسرار المهنة.. صور

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، فيديو مع هشام خميس أقدم صانعى ماكينات الفلافل فى محافظة الاسكندرية، والتى بدأها والده منذ خمسينيات القرن الماضى، وهى من المهن القليلة ويعمل بها عدد محدود من حفاظا عليها من الاندثار بلى واستطاع أن يصدر تلك الماكينات، الى العديد من دول العالم مثل أمريكا وأستراليا والسعودية والإمارات.

وقال هشام خميس محمد، أحد أقدم صانعى ماكينات الفلافل فى منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، أن مهنة صناعة ماكينات الفلافل ورثها من والده الذى كان يعمل بها منذ عام 1950، وهى مهنة شاقة تحتاج إلى قوة بدنية وتركيز فهى تبدأ من الحفر فى الحجر الأسوانى، الذى يبدأ وزنه من 200 كيلو وتصل إلى طن، ويكون بداية العمل هو الحفر داخل قطعة صخر كبيرعلى شكل بيضاوى من أعلى حتى التجويف أسفل الصخرة.

وأضاف "خميس" لـ"اليوم السابع"، أنه استطاع الحفاظ على مهنه والده على مر سنوات طويلة، رغم العمل الشاق فى المهنة، والتى يبدأ يومه فيها من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساءا، حيث تستغرق هذه الأعمال من خمسة أيام إلى أسبوع فى أعمال الحفر، ثم بعد ذلك أعمال اللحام للحديد المحيط بتجهيز الماكينة، واستخدم اللحام والسنفرة بالصاروخ.

وأشار صانعى ماكينات الفلافل، إلى أنه بعد الانتهاء من الأعمال الأساسية من حفر ولحام، ويتم بعد ذلك الأعمال الميكانيكية، وهى عبارة عن تركيب الأجزاء التى تقوم بتشغيل ماكينة الفلافل، ويقوم بتعديل فى كرونات السيارات القديمة بديلا لمواتير الكهرباء لأنها تكون أقوى ولا يصدر منها صوت عالى أثناء عملية التشغيل.

وأوضح هشام خميس، أنه استطاع منذ فترة تصدير ماكينات الفلافل إلى عدد من الدول منها أمريكا وأستراليا والسعودية والإمارات وقطر، لأن الماكينات التى يقوم بتصنيعها تستمر فى العمل حتى أكثر من عشرة سنوات، وذلك بسبب استخدامه أنواع من حجر الرخام الأسوانى، ومعدات تتحمل العمل الشاق.