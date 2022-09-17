مياه أسيوط تعلن خطة غسيل لـ 25 مروق بمحطات مياه الشرب

كتب أحمد حسن

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، خطتها الدورية لغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه، والتى تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي، والرمل، والشوائب الأخرى مما يضمن ذلك جوده المياه المنتجة من المحطة.

وأكد اللواء ا.ح المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي بالمحطة وفي وجود مسئول الشؤون الصحية، معلناً أن ذلك يتم جنباً الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات، إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن فى مختلف ربوع المحافظة.

وأوضح الدكتور اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة أن تنفيذ الخطة الدورية الحالية لتطهير وتعقيم عدد 25 من المروقات والخزانات للمحطات المرشحة يتم تحت اشراف مسئولى مدرية الصحة، والتى تتم بدورها عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه.