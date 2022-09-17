اليوم السابع
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منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: استقبلنا 5500 عملا بالمنصة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2022 06:08 م
منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: استقبلنا 5500 عملا بالمنصة الإلكترونية السفير هشام بدر
إبراهيم حسان

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قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحفيز كل المحافظات، على تقديم مشروعات في كل المجالات، من خلال منصة إلكترونية خاصة بالمبادرة. 
 
أضاف هشام بدر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أنه حتى الآن تم استقبال 5500 مشروع بمثابة حلول ذكية لمشاكل بيئية، ولتسخير التكنولوجيا في مواجهة كل التحديات، وسوف يتم عقد مؤتمرا وطنيا في نهاية أكتوبر، لاختيار 18 مشروعا لعرضهم بمؤتمر المناخ COP 27 المزمع عقده في نوفمبر المقبل.
 
وتابع المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: "لدينا قاعدة بيانات بكل المشروعات، وباقي المشروعات التي لم تحظى باختيار مؤتمر المناخ المقبل هذا العام، سيتم الاستعانة بها في المستقبل، لاسيما وأن جميعها قابلة للتنفيذ".
 
وأكمل: "لكل محافظة في مصر لجنة مهيأة تماما للتعامل مع المشروعات البيئية، وسوف تبدأ عمل اللجان غدا وحتى يوم 28 سبتمبر، وتلك المشروعات هي حلول مصرية للعالم لمواجهة تغير المناخ".

هشام بدر

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تغير المناخ

مؤتمر المناخ

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