اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: نسب التحصيل بالشركة بلغت 99% بسبب دقة القراءة

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:00 ص
كهرباء شمال القاهرة: نسب التحصيل بالشركة بلغت 99% بسبب دقة القراءة وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء ، أن نسب التحصيل فى تزايد مستمر  ، موكداً أن نسبة التحصيل بالشركة  بلغت حوالى 99% للمنزلى و تفوق الـ100 لكبار المشتركين و القطاعات اﻷخرى و ذلك نتيجة دقة القراءة التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال إلتقاط صورة للعداد.

 

و أوضح عفيفي فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، ،أن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء ،مضيفاً أن تطبيق  القارئ الموحد  الذى تطبقه شركة شعاع لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ساهم فى حل مشاكل  الفواتير و إصدارة فاتورة سليمة 100%.

 

و قال عفيفي أن نسبة تغطية قراءة العدادات لجميع المشتركين بالشركة اﻷن تصل إلى 99% ، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة التى تعبر عن استهﻻكه الفعلى كان سبب رئيسى فى ارتفاع نسب التحصيل بالشركة خاصة و أن الشركة ملتزمة بقرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة إصدار الفاتورة بناء على صورة للعداد و عدم إصدار أى فاتورة بنا على متوسط اﻻستهﻻك.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

حسام عفيفى

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء



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