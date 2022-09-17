قبول 2256 طالب وطالبة بالمدن الجامعية بجامعة بنها.. اعرف الشروط والإجراءات

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه تم فتح باب التقدم للمدن الجامعية اعتبارا من الأول من شهر أغسطس الماضي، وحتى يوم 31 أغسطس، على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، وكذلك السكن الفندقي (المدينة الجامعية بنها طلبة وطالبات)، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماماً بأبنائها الطلاب المغتربين وتسعى لتقديم خدمات متميزة لهم وذات جودة عالية سواء فى السكن أو التغذية أو الأنشطة ووسائل الترفيه مما يترك أثراً في بناء شخصيتهم وتفوقهم دراسياً.

وفى هذا السياق أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم قبول 2080 طالب وطالبة فى المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، بالإضافة إلى قبول 176 طالب بالمبنى الفندقي ببنها بتكلفة اقتصادية، ليصبح إجمالي ما تم قبوله هذا العام نحو 2256 طالب وطالبة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضي، مضيفاً أن التقديم للمدن الجامعية للطلاب القدامى تم خلال شهر أغسطس الماضي، وبالنسبة للطلاب المستجدين يكون لمدة 10 أيام من تاريخ إعلان كل مرحلة تنسيق، على أن يتم إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وقال الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، إن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا، وأن يكون ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى، وألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق، كما تتضمن الشروط أن يكون من الطلاب الملتزمين وحسن السير والسلوك أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة.