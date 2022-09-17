عميد أسنان القاهرة يعلن استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب الجدد

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ، عن انتهاء الكلية من وضع استعدادات استقبال الطلاب الجدد عقب إعلان نتيجة تنسيق العام الدراسي الجديد 2022-2023، والتنسيق مع مسؤول مكتب التحويلات بالكلية للتواجد بمقر التحويلات المركزي بجامعة القاهرة لمساعدة الطلاب الراغبين في التحويل لكلية طب الأسنان.

وأضاف عبدالحكم، فى بيان له، أنه تم الانتهاء من صيانة دورية شاملة للمعامل والقاعات الدراسية وجميع عيادات الكلية بمبنى الكلية الرئيسي بقصر العيني وفرع الكلية في الشيخ زايد لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان، أنه اتساقًا مع خطة الدولة لجذب الطلاب الوافدين ضمن مبادرة إدرس في مصر تم استحداث وحدة رعاية الطلاب الوافدين لمساعدتهم في كافة المجالات الدراسية، ومساعدة الطلاب الوافدين دراسي في وضع خطط دراسية لهم وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة بالكلية كمرشدين أكادميين للطلاب.

وأشار إلى توجيه العلاقات العامة واتحاد الكلية ومسؤولي شئون الطلاب بالكلية باستقبال الطلاب الجدد أثناء تقديمهم الأوراق ومساعدتهم أثناء الكشف الطبي عليهم، لافتًا إلى التحضير والإعداد لحفل استقبال للطلاب الجديد وتعريفهم بلائحة الكلية وعمل جولة استرشادية بمساعدة اتحاد الطلاب وتعريفيهم بالمدرجات والمعامل.