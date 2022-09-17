ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بالخانكة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل باتخاذ دائرة مركز شرطة الخانكة، وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة.



على الفور جري استئذان النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط "ع ع ع"، 34 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.