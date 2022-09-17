ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 10 كيلو حشيش قبل ترويجهم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على سائق وعامل من شمال سيناء، بحوزتهما 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام كل من " علي م ه "20 عاما عاطل مقيم القسيمة شمال سيناء، و" اياد إ س " 34 عاما سائق مقيم العريش شمال سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان ، وخاصة مخدر الحشيش ،تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطهما في كمين محكم أعد لهما بطريق مصر اسماعيلية الصحراوى دائرة قسم أول العاشر من رمضان، أثناء قيادتهما السيارة رقم ل أ ط 852 ، وبتفتشيهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش تزن 10 كيلو جرام ومبلغ مالى، تم التحفظ علي المتهمان والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده .لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.