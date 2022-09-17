ضبط المتهم بقتل شقيقه خلال حفل زفاف بقنا

قنا - صابر سعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، الشاب المتهم بقتل شقيقه بضربة علي رأسه بفأس خلال حفل زفاف في قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

كان قد لقى شاب مصرعه، بعد إصابته بضربة فأس علي رأسه من شقيقه في حفل زفاف خالهما، بنجع الحبيل التابعة لدندرة بمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب علي يد شقيقه بضربة فأس بالرأس بنجع الحبيل التابع لقرية دندرة في مركز قنا، وتبين أن المتهم في الواقعة محمد.ح، قتل شقيقه حسين.ح، 32 عاما، في فرح خالهما، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.