ضبط المتهم بإلقاء مولوتوف على شاب وطعنه على أحد المقاهي بالدقهلية

الدقهلية- فريق المحافظات

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، من القاء القبض على المتهم بإلقاء "مولوتوف" على شاب كان يجلس أمام أحد المقاهى بمدينة دكرنس، وطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، وقام باتلاف محتويات المقهى.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الي مأمور مركز دكرنس، يفيد بتلقيه بلاغ بقيام شاب بالاعتداء على شاب آخر بالقاء زجاجة مولوتوف عليه أثناء تواجده بشارع المطافئ بالمدينة، ما أدى لاشتعال النيران به كمان قام بطعنه بعدة طعنات.

و على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ ، والفحص تبين قيام المتهم بالاعتداء على شخص يدعى توفيق ال ت أثناء تواجده بشارع المطافىء بالمدينة، وذلك بإلقاء زجاجة مولوتوف على المجني عليه هو وصديق له يدعى محمد أثناء جلوسهما على المقهى بأحد شوارع مدينة دكرنس، ما أدى إلى اشتعال النيران به كما قام بالتعدي عليه بسكين وطعنه عدة طعنات وفر هاربا بعدما هدد رواد المقهى وحطم محتوياته مما أثار الذعر بين المواطنين .

وتم نقل المصاب للمستشفى في حالة سيئة وقامت الشرطة بإغلاق المقهى لحين اجراء المعاينة من قبل النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

واستمعت النيابة الى شقيق المجني عليه ، وأكد أن شقيقه لم تكن له أي مشاكل مع المتهم، لكن شقيقه أخبره بأن المتهم نما إلى علمه أن المجني عليه يتلفظ عليه بخلاف الحقيقة، وأن شقيقه التقى بالمتهم وبين له عدم صدق هذه الراوية ، وتم ازالة سوء التفاهم بينهما ، ثم فوجئ قيام المتهم بإلقاء المولوتوف على شقيقه أمام المقهى، كما قام بطعنه في ظهره وبطنه، كما أكد شهود عيان أن المجني عليه يتمتع بسمعة طيبة وأنهم شاهدوا المتهم يلقي المولوتوف على المجني عليه ، كما طعنه عدة طعنات واقتحم المقهى ومعه سلاح أبيض وأتلف محتوياته مما أثار الذعر في نفوس رواد المقهى.