اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر بالحجارة في الدقهلية بسبب خلافات بينهم

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:17 م
ضبط المتهمين بالتشاجر بالحجارة في الدقهلية بسبب خلافات بينهم مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن "استغاثة أحد الأشخاص من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على والده وعمه بالدقهلية".
 
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بلقاس بين (طرف أول "شخصين"- طرف ثان "عدد 3 أشخاص" مقيمون بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كلٍ منهما على الآخر بالأيدى والتراشق بالحجارة وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإصابة أحد أفراد الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" تم ضبطه، لوجود خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال  تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

مشاجرة

مشاجرة بالحجارة

الدقهلية

مشاجرة بالدقهلية



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