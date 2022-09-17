اليوم السابع
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سكان حى الجمرك بالإسكندرية يناشدون رفع القمامة المتراكمة.. والشركة ترد

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:00 ص
سكان حى الجمرك بالإسكندرية يناشدون رفع القمامة المتراكمة.. والشركة ترد قمامة
أمنية فايد- الإسكندرية - جاكلين منير

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أرسل القارئ محمد عبد الستار محمد والمقيم فى منطقة اللبان حى الجمرك محافظة الإسكندرية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة فى المنطقة، وناشد المسئولين العمل على رفعها ووضع صناديق للجمع فيها.

وأكد أحمد شحاتة مسؤل المركز الإعلامى بشركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، أن المنطقة محل الشكوى يتم خدمتها يوميا، وتم بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى من أسفل العقارات وسيتم التعميم على جميع المناطق خلال الفترة المقبلة.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


صحافة المواطن

اليوم السابع

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