رفع 192 طن قمامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم شن حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية الشوارع والميادين، بجميع المدن وقرى المراكز بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة ،وغيرها من المعدات، لافتاً إلى رفع إجمالي مخالفات تصل إلى حوالي 192 طن، بمراكز كفر الشيخ وقلين وفوه ومطوبس والرياض والحامول وبلطيم ومسير وسيدي غازي،وفوه، ودسوق،ـ والبرلس، ومصيف بلطيم، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين مؤكداً على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية او تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتوفير الإمكانات اللازمة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات وتحقيقاً لرؤية مصر 2032 وخطة التنمية المستدامة.



جانب من رفع القمامة



رفع القمامة بالحامول بكفر الشيخ



رفع القمامة بالحامول



رفع القمامة بدسوق



رفع المخلفتات