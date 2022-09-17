رئيس مدينة الأقصر يكشف تفاصيل حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالأحياء

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ونواب رؤساء الأحياء، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حي على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت الحملات التي خرجت بإشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، على مدار الـ24 ساعة الماضية، فى حي شمال تنظيم حملة نظافة وتم تفريغ الحاويات من منطقة شماعة، وتكثيف النظافة بالوردية الصباحية ورفع القمامة من حاويات السبتية والتلة والمركز الحضري وبدران والدائري، وعمل حملة ترابية بمنطقة الحزام الأخضر والنوافل، كما تم تنفيذ حملة نظافة بالوردية الليلية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بنجع بدران، وتنفيذ حملة نظافة ورفع القمامة من الحاويات بالوردية الليلية، وشملت الحملة مدخل الكوبرى وميدان الكتاب ومكتبة مصر العامة وشارع بولا والفرنساويين والمركز الحضري، فضلاً عن إصلاح البوابة الحديدية لبوابة معابد الكرنك.

أما فى حي المطار بالأقصر، فقد تم تكثيف النظافة بالوردية الصباحية وتم رفع القمامة من حاويات طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وأبو حسونة ونجع البني الجديد والقديم، وعمل حملة ترابية على طريق المطار، وفي حي جنوب قامت الوردية الصباحية بتنفيذ حملة نظافة استهدفت شوارع ( التليفزيون - المدينة المنورة - الصنايع - الجولي فيل - الشيراتون)، كما قامت الوردية المسائية بتمشيط ميادين وشوارع (مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد وشارع إستراحة المحافظ والسجل المدنى وشارع مجلس المدينة)، حيث قامت القلابات برفع القمامة من عموميات ودواخل المنطقة، وكذلك تم تنفيذ حملة ترابية استهدفت شارع الكواكب والحاويات خلف الثانوية العسكرية وحاويات المدينة المنورة والخليج والتليفزيون وجارى إستكمال الأعمال.

وفى حى شرق الأقصر تم تكثيف أعمال النظافة، حيث قامت الوردية الصباحية بتنفيذ حملة نظافة بشارع الحي ورفع التراكمات أول مدخل نجع السمانين وتفريغ حاويات مدرسة القباحي الغربي والسنطة والمقاطير بالجواهرة وتمشيط ترعة العرب، بالإضافة إلى تمشيط الحاويات بخط سير المكبس والقلاب وعمل الأرضيات بالشوارع الفرعية والرئيسية.



جانب من تطوير الميادين وكورنيش النيل بالأقصر



حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالأحياء المختلفة