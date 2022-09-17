اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 06:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس جنوب إفريقيا ينتقد من واشنطن مشروع قانون الكونجرس الأمريكي ضد روسيا

السبت، 17 سبتمبر 2022 06:00 ص
رئيس جنوب إفريقيا ينتقد من واشنطن مشروع قانون الكونجرس الأمريكي ضد روسيا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال وجوده في واشنطن أحد مشاريع القوانين ضد روسيا التي أعدها الكونجرس الأمريكي ووصف موسكو بأنها شريك استراتيجي على المسرح العالمي.

وقال رامابوزا في اجتماع مع مشرعين أمريكيين: "نحن قلقون بشأن العواقب المحتملة على القارة الأفريقية إذا دخل قانون" مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة "حيز التنفيذ في الولايات المتحدة".

وحذر من أن اكتساب هذه الوثيقة لقوة القانون ستكون له "عواقب غير متوقعة" في شكل "معاقبة القارة الأفريقية لجهودها في تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي".

وتابع: "الولايات المتحدة وروسيا شريكان استراتيجيان مع جنوب إفريقيا. كدولة ذات سيادة مع سياسة خارجية مستقلة، يبدو لنا أن مشروع القانون يعاقب أولئك الذين لديهم آراء مستقلة".

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا: "إنه لأمر مخيب للآمال أن تتم صياغة مشروع القانون في وقت يسعى فيه الرئيس بايدن إلى التواصل مع الدول الأفريقية على أساس احترام استقلالها وسيادتها".

وصرح بذلك قبل الاجتماع مع بايدن. وجرت المفاوضات بين رئيسي الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا يوم الجمعة في البيت الأبيض. ولم يدليا بمؤتمر صحفي بعد الاجتماع.


جنوب أفريقيا

سيريل رامافوزا

الكونجرس الامريكى

واشنطن

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثةروسيا

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

جنوب إفريقيا تطالب العائلة الملكية البريطانية بإعادة ماسة "النجمة الكبرى"

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:10 ص

ABC: وفاة الملكة إليزابيث تثير جدلا حول ماسات التاج المأخوذة من الهند وجنوب أفريقيا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:00 م

أفريقيا وفاتورة مكافحة الإرهاب.. كم تكبدت خزائن القارة السمراء تكاليف دحر أمراء الدم والنار؟.. 1.2% زيادة فى الإنفاق العسكرى خلال 2021.. نيجيريا بالمقدمة بـ5.9 مليار دولار وجنوب أفريقيا 2.9 مليار وكينيا الأقل

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 05:00 ص

تطبيق جديد يستخدم للحد من انتشار أسراب الجراد فى جنوب أفريقيا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:00 م

حرب الزولو.. الملك الأفريقى "سيتشوايو" حارب البريطانيين في جنوب أفريقيا بالقرن التاسع عشر

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة