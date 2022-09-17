اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 09:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

دورى ثقافى لدعم الأطفال وورش صلصال وفنون تشكيلية بثقافة الأقصر.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:00 ص
دورى ثقافى لدعم الأطفال وورش صلصال وفنون تشكيلية بثقافة الأقصر.. صور قصر ثقافة الطفل بالأقصر ينظم دورى ثقافى للأطفال
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الحفاظ على العلاقات الأسرية" وأوضح الدكتور عبد التواب محمد منصور مسئول المكتبة، أن الأسرة هى عماد المجتمع وأهمية المحافظة على العلاقات الأسرية ودور الأسرة فى التنشئة الاجتماعية والأخلاقية السليمة وهى محور البناء المجتمعي.

كما مكتبة النمسا الثقافية فعاليات ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الريف المصري" نفذها طه جبريل أبوالشيخ، فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة صلصال للأطفال لعمل أشكال تقديم تنفيذ حجاجية خيرى، وأعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة إدارته حنان عبدالظاهر، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة حرف يدوية لطريقة عمل مقلمة نفذتها شيماء عبدالواجد، وورشة فنون تشكيلية مع رواد القصر نفذتها هند مصطفى، ونفذ المركز الحضرى ورشة رسم حر نفذتها مروة عوض الله.

فيما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم عن" الطبيعة الصامتة" تنفيذ ريهام أحمد، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دورى ثقافى أسئلة فى المعلومات العامة إداره محمد حسين عبد الله، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية بعنوان"رسم حر" تنفيذ فيصل عبدالعزيز، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوى أبوالفضل محمد، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان" الزوجة الشريرة" سردتها ولاء أحمد، فيما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكى قصة"سيدنا داوود وسيدنا سليمان" ألقاها الشيخ أبو الحسن محمد حامد.

 

 

جانب من دعم الأطفال بقصور الثقافة
جانب من دعم الأطفال بقصور الثقافة

 

قصر ثقافة الطفل بالأقصر ينظم دورى ثقافى للأطفال
قصر ثقافة الطفل بالأقصر ينظم دورى ثقافى للأطفال

 

ورش صلصال وفنون تشكيلية بثقافة الأقصر
ورش صلصال وفنون تشكيلية بثقافة الأقصر

 

 


الاقصر

قصور ثقافة الاقصر

اخبار اليوم

قصر ملوك بريطانيا

اخبار الاقصر

محاضرات ثقافية بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة