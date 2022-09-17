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حصاد 21 ألف فدان من المساحات المنزرعة بمحصول الذرة فى الشرقية

السبت، 17 سبتمبر 2022 05:30 ص
حصاد 21 ألف فدان من المساحات المنزرعة بمحصول الذرة فى الشرقية حصاد محصول الذرة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه يتم حاليا حصاد المحاصيل الصيفية ومن أهمها محصول الذرة الشامية، حيث تشهد المحافظة خلال تلك الأيام قيام المزارعين بحصاد الذرة الشامية البلدى، وذلك بداية سبتمبر وهو موعد الحصاد.

وأشار نصير إلى حصاد 16 ألف فدان من محصول الذرة البيضاء و5 آلاف فدان من الذرة الصفراء حتى الآن، من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام، وهى 218 ألف فدان بمحصول الذرة الشامية، موزعة ما بين ذرة بيضاء، وذرة صفراء، وذرة نيلي، موزعة بنطاق مراكز المحافظة "الزقازيق - القنايات - منيا القمح - بلبيس - مشتول السوق - أبوحماد - ههيا - الإبراهيمية - ديرب نجم - أبو كبير - كفر صقر - أولاد صقر - الصوفية - قصاصين الأزهار - تل راك - فاقوس - كفر الاشقم - الحسينية - صان الحجر - منشأة أبوعمر - قصاصين الشرق - الصالحية الجديدة - القرين - الاصلا - مراقبة صان الحجر - مراقبة الحسينية".

 


الشرقية

الذرة الشامية

218 الف فدان

محصول الذرة

حصاد الذرة

اليوم السابع بلس



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