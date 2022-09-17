حجز عاطل لورود التحريات في اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل، بحجز عاطل، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، حول اتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.