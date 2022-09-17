حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامهم بسرقة المواد البترولية والاتجار بالمخدرات بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المواد البترولية والاتجار بالمخدرات بالجيزة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة باشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن في ضبط تشكيل عصابى وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام و100 ألف لتر مواد بترولية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابى يتزعمه (أحد الأشخاص ، سبق إتهامه فى عدد "2" قضية "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبطه فى عدد من القضايا أبرزها "سلاح- قتل عمد- مقاومة سلطات- سرقة مواد بترولية " مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) بالإختباء بأحد المناطق الجبلية بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المركز ، وإتجارهم فى المواد المخدرة وسرقة المواد البترولية مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث تم إستهدافهم وأمكن ضبط (نجل زعيم التشكيل - مقيم بدائرة المركز) وبصحبته (عدد 4 سائقين – عدد 8 عمال– جميعهم مقمين بدائرة المركز) وكذا عدد (8) سيارات فنطاس مُحملة بحوالى (100 ألف لتر) مواد بترولية ، وكذا ضبط (عدد 2 لفافة لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات – 3 خزينة) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والسيارات لنقل المواد البترولية المستولى عليها .

وبتفتيش مسكن المتهم وملحقاته تم ضبط محبس مواد بترولية بجوار منزله ، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلقه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.