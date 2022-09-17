جهاز تنمية المشروعات بالشرقية يقدم قروضا بـ10 ملايين جنيه لتمويل 403 مشروعا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية المصرية وطوق نجاه لتحسين جودة حياة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها في كافة القطاعات التنموية والخدمية ، لافتاً أن أعمال التطوير الجارية بقرى المركز والبالغ عددها 41 قرية و 740 تابع تسير على قدم وساق بالتنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة الجيش الثاني والمجتمع المدني والذي يقوم بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منشآت خدمية جديدة تعود بالنفع والفائدة للمواطنين وتغيير شكل الحياه إلى الأفضل.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم القروض الميسرة للشباب قاطني قري حياة كريمة ، لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في تحسين الدخل وإتاحة حياة أفضل لهم بالإضافة إلى ما يقدمه الجهاز من دورات تدريبية لفتح أسواق عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة المعيلة لتوفير حياة كريمة للأسر المستحقة.

ومن جانبه أوضح الأستاذ وائل العاصي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية أن الجهاز في الفترة من 1 / 1 / 2022 إلى 31 / 8 / 2022 قام بضخ 10 مليون و400 ألف جنيه لتمويل 403 مشروع لتوفير 690 فرصة عمل وذلك بقرى حياة كريمة ، كما قام الجهاز بتنفيذ 21 ندوة للتعريف بدور الجهاز في القرى المستهدفة ، بالإضافه إلى تنفيذ دورة في التسويق الإلكتروني لعدد 100 متدرب وتنفيذ تدريبية بعنوان (ولد فكرة مشروعك) لعدد 35 متدرب وتنفيذ دورة تدريبية بعنوان ( إبدأ مشروعك ) لعدد 35 متدرب وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة ولخلق حياة أفضل للمواطنين.