جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مجموعة من الألماظ والأحجار الكريمة

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مدحت عبدالصبور مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الألماظ والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران الخطوط الجوية لشركة العربية، اشتبه حسن محمد أبو زهرة مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى .

وبالعرض على النوبى شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف أمانى معوض مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فلم يسفر التفتيش عن شئ .

وأثناء التفتيش لاحظ مدحت عبدالصبور مدير الجمرك ارتباك الراكبة الشديد، فقام بتكليف أمانى معوض مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود لفه بدخلها 129 جرام يشتبه أن تكون من الألماظ والأحجار الكريمة مخبأة على جسم الراكبة .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 44 لسنة 2022 ضد الراكبة وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.