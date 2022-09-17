تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية ببلبيس الشرقية بتكلفة 97 مليون و600 ألف جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة 97 مليون و 600 ألف جنيه ، لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد إفتتاح 42 مشروع في قطاعات ( مياه الشرب و الصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري ) بتكلفة مليار و795 مليون جنيه وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أكد المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية السعدية بتكلفة 22 مليون جنيه ومشروع صرف صحي قرية منية سلمنت بتكلفة 20 مليون جنيه وذلك حفاظاً على البيئة ولتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء البساتين الجديد ذو الجهد المتوسط بتكلفة مالية 45 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة أحمد سالم حمد سويلم للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 5 مليون جنيه وأعمال انشاء مدرسة علي فتحي مسلم الإبتدائية بعدد 16 فصل وبتكلفة 5 مليون و 600 ألف جنيه , وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.