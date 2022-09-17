تكريم المعلمين المتميزين بختام البرنامج التدريبي "رحلة التعلم المُدمج"

بنى سويف هانى فتحى

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "رحلة التعلم المدُمج"، والذي نفذته إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، لتدريب وتأهيل المعلمين على مواكبة التطور التكنولوجي، وذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وقال وكيل التعليم، إن الهدف من البرنامج التدريبي ، هو الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين ومواكبة التطور التكنولوجي، وذلك من خلال تمكين المعلمين بالمدارس الحكومية من دمج التكنولوجيا الحديثة بالتعليم وتحويل عملية التعلم من الطرق التقليدية والتعلم المباشر إلى التعلم عن بعد عبر المنصات التعليمية المختلفة لضمان استكمال العملية التعليمية بشكل يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030 في إطار محور التحول الرقمي، إلى جانب اكتساب المهارات الأساسية لتمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا.

فيما أضافت مديرة إدارة التدريب، أن البرنامج شارك فيه 75 مُعلماً ومُعلمة، وقد تم تنفيذ البرنامج على مرحلتين على تصميم وتنفيذ حصة تفاعلية باستخدام التطبيقات التكنولوجية بمشاركة 3 محافظات هي بني سويف والمنيا والجيزة.

وفي ختام اللقاء تم تكريم المعلمين المتميزين على مشاركتهم الفعالة والمتميزة خلال فترة البرنامج، حيث سلم وكيل الوزارة المكرمين شهادات التقدير وجوائز مالية، مطالبا بنقل خبراتهم وتجاربهم للطلاب في المدارس لينعكس على العملية التعليمية بالإيجاب.