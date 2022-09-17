اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 03:32 م
أكرم القصاص
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"تعليم الفيوم" تكرم الفائزين فى مسابقات الأنشطة 2022

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:25 م
"تعليم الفيوم" تكرم الفائزين فى مسابقات الأنشطة 2022 "تعليم الفيوم" تكرم الفائزين فى مسابقات الأنشطة 2022
الفيوم رباب الجالي

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نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم حفل لتكريم الطلاب الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية للعام الدراسي 2021/2022 م.

كما تم خلال الحفل تكريم الموجهين ومديري المدارس المشاركة في الأنشطة التربوية المختلفة، على مستوى المحافظة.

وخلال الحفل كرمت سماح محمد ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم  الطلاب الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية في كافه الأنشطة والمسابقات ومنها الصحافة والتربية المسرحية والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الزراعية والمكتبات والتربية الاجتماعية، بقاعة مسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

كما تم تكريم موجهي عموم المديرية والأخصائيين والمشرفين وتوجيهات الاقتصاد المنزلي والتربية النفسية والمجال الصناعي وفريق عمل إدارة  الأنشطة الثقافية والفنية والشئون التنفيذية ، بحضور   حمدي السيد  اسماعيل وكيل المديرية، و مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام ومحمد نادي مدير عام الشئون المالية والإدارية وعدد من مديري المدارس.

 

 


مديرية التعليم بالفيوم

تكريم الطلاب الموهوبين

الفيوم

محافظة الفيوم



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