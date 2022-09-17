تدريبات رياضية وتنمية القدرات الإبداعية لـ"القادرون باختلاف" بسيدي سالم كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز قادرون باختلاف بسيدي سالم، تدريبات لتحسين اللياقة البدنية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم برنامج رياضي خاص لتقوية عضلاتهم، وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتقديم الدعم الكامل لهم، في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعمهم، واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تذليل كافة العقبات التي تواجه دمجهم في المجتمع.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن القائمين يعكفون على تطوير طرق التدريب وإعداد البرنامج الرياضي المصمم خصيصاً ليتناسب و قدراتهم البدنية ليحقق أهدافه و دمج الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية، وتشجيع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة على تحدي الإعاقة، و تفريغ الشحنات الانفعالية كالغضب والعدوانية والخوف أحياناً و احتواء ذلك بالتريض، يأتي ذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، متابعة الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب القادرون باختلاف.



تدريبات لذوي الهمم



تعدد التدريبات الرياضية والابداعية لذوي الهمم بكفر الشيخ



تنمية قدرات ذوي الهمم بكفر الشيخ



جانب من تدريبات ذوي الهمم بسيدي سالم بكفر الشيخ