بوتين: العقوبات ضد أطفال المسؤولين الروس "شيزوفرينيا"

وكالات

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض عقوبات على أطفال المسؤولين الروس القاصرين بانفصام في الشخصية (شيزوفرينيا).

وقال بوتين في مؤتمر، ردا على سؤال صحفي حول العقوبات المفروضة على أطفال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القاصرين: "اعتقد أن هذا شيزوفرينيا (انفصام في الشخصية)، يبدو لي أنهم لم يعودوا يفهمون ما يفعلونه".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قديروف وأفراد عائلته. وضمت قائمة العقوبات، بالإضافة إلى رئيس جمهورية الشيشان، زوجته ميدني قديروفا وأولاده عائشة قديروفا وخديجات قديروفا وتاباريك قديروفا.