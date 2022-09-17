بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة 17 سبتمبر بمستشفى الطلبة اليوم

كتب محمد صبحى

تبدأ جامعة القاهرة، اليوم السبت إجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

واكدت جامعة القاهرة أن الكشف الطبي للطلاب يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب. ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي اليوم 17 سبتمبر بالطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب البشري على أن ينتهي يوم 24 أكتوبر.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد جاهزية مستشفى الطلبة بالجيزة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، ووجه بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.