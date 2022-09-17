اليوم السابع
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انهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازة شقيقه بالإسكندرية.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:58 م
انهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازة شقيقه بالإسكندرية.. صور إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه
الإسكندرية - أسماء على بدر

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انهار الفنان أحمد شيبة، من البكاء أثناء جنازه شقيقه محمود من مسجد حسان فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.
 
وكان قد أقيمت صلاه الجنازه فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاه الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازه من امام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

 
 
إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه (1)
إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه (1)

 

إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه (2)
إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه (2)

 

إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه (3)
إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه (3)

 

إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه (4)
إنهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازه شقيقه (4)

 


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