انهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازة شقيقه بالإسكندرية.. صور

انهار الفنان أحمد شيبة، من البكاء أثناء جنازه شقيقه محمود من مسجد حسان فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازه من امام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".