انطلاق مبادرة "طور ذاتك" للمنح التدريبية المجانية ببورسعيد.. صور

بورسعيد _ محمد عزام

أعلن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن إنطلاق مبادرة "طور ذاتك" ضمن برنامج نتضامن نتكامل.

وأكد بيان للمركز على بدء العمل لجمع البيانات لمواطني المحافظة للتقديم للمنح التدريبة المجانية في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وللتقدم للمنح يتواجد فريق عمل لإستقبال المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا في المركز بديوان عام المحافظة الكائن في حي الشرق.

وأضاف بيان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد ان التواصل عن طريق مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي، والتواصل إلكترونياً عن طريق google form .

وتعد مبادرة "طور ذاتك" استمرارا لمبادرات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام ، وضمن برنامج نتضامن نتكامل، وعبارة عن مجموعة من المنح التدريبية الفنية والمهنية المقدمة للشباب، ومقر التدريب مركز التنمية الشبابية بالحي الاماراتي ، لتمكين المرأة والشباب في مجالات ريادة الأعمال والخياطة والسكرتارية وتنمية المرأة والتدريبات التقنية والمهارات الشخصية وكيف تبدء مشروع ناجح وتصميم الجرافيك والوسائط المتعددة والمواقع الإلكترونية وتعليم مهارات اللغة والحاسب الٱلي والاشغال اليدوية ، وتهدف إلى تطوير تفكير الشباب، وتنمية مهارته وتأهيله لسوق العمل.