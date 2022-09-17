اليوم السابع.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الحماية الاجتماعية للجميع

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها تكثيف الدولة المصرية من جهودها للتوسع فى منظومة الحماية المدنية وشبكة الأمان الاجتماعي، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعى المستمر فى الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة.

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الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا أبرزهم أوكرانيا وإثيوبيا، ويرحب بالسفراء الجدد فى القاهرة ويتمنى لهم التوفيق.. ويؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع دولهم واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

هيئة قناة السويس تصدر قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، املقرر تطبيقها خلال العام المقبل، إذ أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، زيادة رسوم العبور لكل أنواع السفن العابرة بنسبة 15% فيما تزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10% على أن يبدأ التطبيق مطلع يناير المقبل.

الحكومة تنفى شائعة إلغاء الصف السادس الابتدائى، بشكل واضح، مشددة على أنه لا صحة لذلك، إذ لم تصدر أية قرارات بشأنه، والعمل مستمر بنظام سنوات الدراسة القائم دون أى تغير.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يفتتحون شجرة السيدة العذراء مريم إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها.

خطوة مهمة على طريق دعم الفن، وتأكيدا لريادة مصر فى صناعة الدراما، تأتى مع انطلاق مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، برئاسة الفنان الكبري يحيى الفخرانى، ومشاركة رموز الفن والإبداع، وسط تنافس نحو 22 عملا دراميا على قائمة الجوائز، وبحضور لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز الفنانين.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعه السابع، اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى.

سامح شكرى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة