المنطقة الأزهرية بالقليوبية تتابع استعدادات العام الدراسي الجديد.. اعرف الإجراءات

عقد الشيخ عبدالموجود دسوقى المدير العام للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماع اليوم السبت، بمدير التوجيه الفنى والخطة والمناهج، وعدد من مديرى الإدارات الإشرافية، والموجهين العموم لمناقشة بعض الأمور الهامة بشأن بدء العام الدراسى الجديد 2022 - 2023.

وتضمن الاجتماع التأكيد على وصول خطط توزيع المناهج واستلام المعلمين لها والتوقيع عليها، وكذلك التأكيد من عمل الجداول واستلام المعلمين لها، وعقد ورش عمل فى كل إدارة تعليمية لتحليل المنهج بحضور جميع معلمى الإدارة من مختلف التخصصات ويقسم فيها المعلمون وفقا للتخصص، كما أنه بنهاية المدة يتم تحليل منهج الفصل الدراسى الأول، على أن يتم تحليل منهج الفصل الدراسى الثانى فى الإسبوع الأول من أجازة الفصل الدراسى الأول.

وتابع الاجتماع، عمل خطابات المعلمين بالحضور فى مواعيد العمل الرسمية ولا يجوز التخلف إلا بعذر رسمى، كما يحصل كل معلم على قائمة المتعلمين بفصله، ويتم تقييمهم إلى مجموعتين حسب درجاتهم والمادة التى يقوم بتدريسها، حيث تكون المجموعة الأولى للطلاب الحاصلين على 65% فأكثر، والمجموعة الثانية للطلاب الحاصلين على أقل من 65%.

كما يقسم كل معلم وفقا للتقييم السابق تحت إشراف موجه الإدارة بعمل متابعة طلاب المجموعة الأولى وعمل أنشطة إثرائية لها، ومتابعة المجموعة الثانية وعمل برامج تحسين لهم للوصول إلى نسبة 65% فأكثر.