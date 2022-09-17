اللواء عادل الغضبان يشهد ختام منطقة بورسعيد للإسكواش.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، ختام بطولة منطقة بورسعيد للاسكواش، ذلك بمجمع ملاعب الإسكواش بالمدينة الرياضية، بحضور النائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للإسكواش، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعاصم خليفه، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وجرى تسليم وتبادل الدروع التذكارية، وتسليم الكؤوس للفائزين في ظل أجواء من الفرحة والبهجة والروح الرياضية بين اللاعبين المشاركين.

رحب عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بالمشاركين في البطولة، مؤكدًا على أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والقارية والعالمية، لما تمتلكه من بنية تحتية على أعلى مستوى وخبرات بشرية تنظيمية، في ظل اهتمام ورعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.

أعرب دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادته بهذا المشهد الجميل الذي يسعد الجميع بتكراره كل عام، وأن بورسعيد أصبحت تستضيف العديد من البطولات بفضل البنية التحتية والدعم الكبير الذي يقدمه المحافظ ووزير الشباب والرياضة، موجهًا الشكر للنائب عادل اللمعي على حرصه لإقامة البطولة، وأيضا القائمين على التنظيم.

أشار النائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للإسكواش، إلى أنهم فخورون باستضافة وتنظيم واحدة من أكبر البطولات في مصر، وأكثر من 750 لاعب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أولياء أمورهم، موجهًا الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على رعايته البطولة والبنية التحتية التي تشهدها بورسعيد، ومعربًا عن أمله في تنظيم بطولة دولية للإسكواش على أرض بورسعيد.

أكد عاصم خليفه، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على سعادته بتواجده في بورسعيد، والبنية الرياضية التي تتميز بها، والحرص على صيانتها وتطويرها، معربًا عن تمنياته باستضافة بورسعيد العديد من بطولات الإسكواش كل عام وليس بطولة واحدة، وأنه سيجرى البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع بورسعيد على خريطة الإسكواش العالمية في مصر بالقريب العاجل.

ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سعيد باستضافة هذا الكيان والبطولة الكبيرة على مدار أسبوع، وموجهًا الشكر للقائمين على البطولة، ومرحبًا بالحضور والمشاركين بها، مؤكدًا على حرصهم على استضافة العديد من بطولات الإسكواش الفترة المقبلة.

وشارك في البطولة التي أقيمت بمحافظة بورسعيد 750 لاعب ولاعبة من 22 نادي على مستوى محافظات الجمهورية، للمراحل السنية تحت" 11 سنة، و13 سنة، 15 سنة، 17 سنة، و19 سنة" للناشئين والناشئات، وعمومي رجال تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفه، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش.

وشهدت البطولة منذ بدايتها يوم 10 سبتمبر الماضي، منافسات قوية في ظل استمرار الروح الرياضية بين اللاعبين في المباريات والمنافسة الشريفة، وبحضور جماهيري لعشاق ومحبي اللعبة من أبناء بورسعيد ومختلف المحافظات.

يشار إلى أنه يقوم بالإشراف ومتابعة وتيسير الإجراءات بالبطولة كلا من: محمد زغلول، المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد للإسكواش ومدير البطولة، ومحمد عبد السلام، والمدير الفني لمنطقة بورسعيد للاسكواش، ومحمد هديه، المدير المالي لمنطقة بورسعيد للاسكواش.