الكهرباء: كيلو وات زيادة فى الاستهلاك يخرج المشترك من الدعم.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متابعة المواطن لاستهلاكه بشكل مستمر يجعله يحافظ على الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة في فاتورة الكهرباء، كاشفًا عن أن الكيلو وات ساعة له عامل كبير فى استمرار المشترك في الحصول على دعم.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدم متابعة الاستهلاك يتسبب فى إهدار الطاقة ويؤدى إلى خروج المستهلك من الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة، مؤكدًا أن من يصل استهلاكه إلى 651 كيلو وات ساعة شهريًا لن يحصل على دعم فى حين أن من يستهلك 650 كيلو وات ساعة يحصل على دعم لذلك فإن الكيلو وات ساعة قادر على خروج المستهلك من الدعم.

وأضاف حمزة أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى على الاستغناء عن الأجهزة الكهربائية ولكنه يعنى الاستخدام الأمثل للطاقة للاستفادة منها دون أن يتحمل المواطنين أعباء مالية كبيرة.

ونصح حمزة بضرورة مراجعة الفاتورة قبل سدادها للتأكد من صحتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلى للمشترك وعدم وجود أى أخطاء بها من خلال الاطلاع على فاتورة الاستهلاك ومراجعة الخانات الخاصة بالأقساط الشهرية والتأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود أقساط على المشترك ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية وفى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التى توجد بالعداد ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة وينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.