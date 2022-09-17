الرقابة الصحية تناقش نظام الاعتماد ودوره فى تعزيز سلامة المرضى

كتب ـ وليد عبد السلام

استعرض الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، رحلة الهيئة نحو تعزيز سلامة المرضى فى مصر سواء من خلال التوحيد القياسى عن طريق وضع المعايير والمتطلبات، أو التوعية ودعم قدرة مقدمى الخدمات للتقييم الذاتى وفقا للمعايير، أو تقييم تطبيق المعايير و المتطلبات فى المنشآت الصحية لتسجيل واعتماد المنشآت المتوافقة مع المعايير والمتطلبات، أو الرقابة على تطبيق المعايير و المتطلبات فى المنشآت الصحية المسجلة و المعتمدة، وكذلك الأهداف المستقبلية للهيئة.

وأشار خلال جلسة بعنوان: "نظام الاعتماد وآليات الرقابة والمتابعة ودورها فى تعزيز سلامة المرضى "، والتى أدارتها الدكتورة نوران الغندور، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن ضمان أمان وسلامة المريض وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة يتطلب اتباع المنشأة لأدلة العمل الإكلينيكية وهو ما تعمل عليه الهيئة حاليا حيث احتفلت منذ أيام بإصدار أول معايير رعاية إكلينيكية خاصة بالجلطات الوريدية فى إطار مبادرة "لا للجلطات الوريدية"، لافتا إلى أن الهيئة تعمل كذلك فى الوقت الحالى على اعداد خريطة معلوماتية صحية GIS للمنشآت المسجلة والمعتمدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الصحية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف تحقيق الرقابة بمؤشرات أداء ذات مستهدفات محددة للمنشآت الصحية المسجلة و المعتمدة وصولاً لقواعد لمقارنات الأداء لمقدمى الخدمات الصحية، وذلك لتحقيق اضمان استدامة الأداء الذى يحقق سلامة المرضى و مقدمى الخدمة، ودعم المنشآت الصحية ببيانات من قواعد مقارنات الأداء من شأنها المساعدة فى التحسين المستمر للأداء، إلى جانب دعم واضعى الاستراتيجيات والسياسات الصحية فى الدولة بالبيانات و المعلومات اللازمة، وكذلك إعلام المجتمع بمستوى جودة و سلامة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية لتحقيق مبدأ الشفافية.

وأكدت أ. د. نوران الغندور، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المعايير التى تضمن سلامة وأمان المريض تشكل 45% من كل دليل لمعايير المنشأة الصحية الصادر عن الهيئة على اختلاف أنواعها، إلى جانب المتطلبات الوطنية للسلامة NSR وهى أساسية وملزمة لأى منشأة صحية ترغب فى التسجيل أو الاعتماد حيث ان عدم النجاح فى متطلب واحد منها يفقد المنشأة فرصتها فى التسجيل او الاعتماد.

وأشارت إلى أن هناك 5 معايير تختص بالتعامل مع الأدوية والعقاقير الطبية؛ الأول يختص بالاختصارات التى يجب استخدامها والتى لا يجب استخدامها داخل المنشأة الطبية، والثانى يتحدث عن إعادة تنظيم وترتيب العقاقير الطبية لدى المريض، ومعيار خاص بالأدوية الخطرة وعالية التركيز وكيفية ضمان سلامة التعامل معها، إلى جانب معيار يخص الأدوية التى تنطق بنفس الطريقة او متشابهة النطق والكتابة وكيفية الفصل بينهم لضمان عدم حدوث أى اختلاط فى صرف هذه الأدوية، وأخيرا معيار يهتم بسلامة تخزين الأدوية لضمان عدم حدوث أى استخدام غير آمن.