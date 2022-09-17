اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 05:07 ص
أكرم القصاص
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التلفزيون السورى: عدوان إسرائيلى يستهدف محيط دمشق

السبت، 17 سبتمبر 2022 05:00 ص
التلفزيون السورى: عدوان إسرائيلى يستهدف محيط دمشق قصف فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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ذكر التلفزيون السوري أن دوي الانفجارات التي سمعت في العاصمة السورية دمشق ناتجة عن عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة.

وأضاف التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق وتسقط عددا منها".

وقال إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف المنطقة الجنوبية، وإن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن "الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات بمحيط العاصمة دمشق ومحيط مطار دمشق الدولي".

يذكر أن مصدرا عسكريا سوريا كان أعلن في 31 من الشهر الماضي، أن إسرائيل استهدفت بعدد من الصواريخ بعض النقاط في جنوب شرق مدينة دمشق.


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