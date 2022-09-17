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التعليم تهنئ الطلاب ببدء الدراسة غدا وتشدد على تحية العلم

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:34 م
التعليم تهنئ الطلاب ببدء الدراسة غدا وتشدد على تحية العلم بداية العام الدراسى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه غدًا الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 تنطلق  أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023 بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).
 
وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة للطلاب وأولياء الأمور، مطالبة الطلاب بالجدّ والاجتهاد من أجل إكمال التحصيل العلمي وتحقيق الآمال والنجاحات، مع ضرورة الالتزام بتحية العلم وتعزيز روح الانتماء والوطنية.
 
كما تؤكد الوزارة على أن موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات سيكون يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، متمنية أن يكون عامًا حافلاً بالرخاء والإنجاز وعلاقات إنسانية طيبة وفي جو يسوده الألفة والمودة، وكل عام وأنتم بخير.

بدء العام الدراسي

بدء العام الدراسي بالمدارس الدولية

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

التربية والتعليم

تحية العلم



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