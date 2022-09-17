الإسكان: انتهاء تنفيذ مستشفى "شفاء الأورمان للأطفال" بسوهاج الجديدة خلال أيام

كتب أحمد حسن

- الجزار: المستشفى يتم تنفيذه في إطار سعي الدولة لتوفير جميع الخدمات لأهالينا بالصعيد..وسيخدم محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ مستشفى "شفاء الأورمان للأطفال " سعة 263 سريرا بمدينة سوهاج الجديدة بنسبة إنجاز متقدمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها قريباً، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية الأورمان.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المستشفى يقع بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة وسيقوم بخدمة محافظة سوهاج وجميع المحافظات المجاورة بالصعيد، وذلك في إطار سعي الدولة وأجهزتها لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأهالينا بالصعيد ولرفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن المستشفى على مساحة 6.6 فدان، ويتكون المبنى من بدروم وأرضي و 6 أدوار متكررة، بجانب المسطحات الخضراء وملحقات المبنى اللازمة للتشغيل، ويحتوي المستشفى على وحدة غسيل كلوي ووحدة مناظير وغرف عمليات وعلاج كيماوي وعناية مركزة وعيادات خارجية.

وأكد المهندس مصطفى هارب، أنه يتم المتابعة الدقيقة للمشروع لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وبأعلى جودة وفي المواعيد المقررة.