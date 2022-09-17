اليوم السابع
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الأوقاف تعلن صدور كتاب "الأدب مع سيدنا رسول لله" باللغة الإسبانية

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:16 م
الأوقاف تعلن صدور كتاب "الأدب مع سيدنا رسول لله" باللغة الإسبانية غلاف كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله" مترجمًا إلى اللغة الإسبانية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، كتاب: (الأدب مع سيدنا رسول الله) "صلى الله عليه وسلم" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجمًا إلى اللغة الإسبانية.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الكتاب يبين أن حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، وأنه شرط من شروط صحة الإيمان ، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين".
 
كما يبين أن الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقتضي عدم ذكر اسمه (صلى الله عليه وسلم) مجردًا عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره (صلى الله عليه وسلم) أو عند سماع اسمه (عليه الصلاة والسلام) أو كتابة اسمه المبارك (صلى الله عليه وسلم) ، بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.
 
ويبرز فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، فهي سبيل رحمة الله (عز وجل) وعميم فضله، وبها ترفع الدرجات، وتكفر الذنوب والسيئات، وتُنال الشفاعة، وتُكفى الهموم، وتطمئن القلوب.
 
غلاف كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله مترجمًا إلى اللغة الإسبانية
غلاف كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله مترجمًا إلى اللغة الإسبانية

 


الأدب مع سيدنا رسول الله

المولد النبوى الشريف

الأوقاف

الثقافة

الهيئة المصرية العامة للكتاب



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