استرداد 47 ألف متر مبانى من أراضى الدولة فى قنا وإزالة 150 حالة تعد ببنى سويف

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت فى استرداد 47 ألف و807 أمتار مبانى، و8 أفدنة و7 قراريط زراعة من أراضى الدولة المتعدى عليها من قِبل المواطنين، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة 20 لإزالة التعديات، والتى بدأت فى يوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجارى، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وأضاف الداودي، أن جميع مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة بلغت 180 حالة، منها 166 حالة تعد بالمبانى على مساحة 47٧ ألف و 807 متر، و 14 حالة تعدى بالزراعة، بإجمالى مساحة 8 أفدنة و7 قراريط، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لاستعادة أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.
وتابع المحافظ، أن الحملات نجحت فى تنفيذ 23 قرار إزالة على الأراضى الزراعية أملاك خاصة، بإجمالى مساحة 3 أفدنة و 5 قراريط، مؤكدا أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.
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