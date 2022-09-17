استرداد 47 ألف متر مبانى من أراضى الدولة فى قنا وإزالة 150 حالة تعد ببنى سويف

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت فى استرداد 47 ألف و807 أمتار مبانى، و8 أفدنة و7 قراريط زراعة من أراضى الدولة المتعدى عليها من قِبل المواطنين، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة 20 لإزالة التعديات، والتى بدأت فى يوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجارى، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأضاف الداودي، أن جميع مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة بلغت 180 حالة، منها 166 حالة تعد بالمبانى على مساحة 47٧ ألف و 807 متر، و 14 حالة تعدى بالزراعة، بإجمالى مساحة 8 أفدنة و7 قراريط، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لاستعادة أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وتابع المحافظ، أن الحملات نجحت فى تنفيذ 23 قرار إزالة على الأراضى الزراعية أملاك خاصة، بإجمالى مساحة 3 أفدنة و 5 قراريط، مؤكدا أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

وتابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه وفقا لتقرير إدارة الأملاك" أنه تم إزالة 154 حالة تعد " بعد مرور الأسبوع الأول من المرحلة الثانية منذ انطلاقها في 10 سبتمبر الجاري، وذلك بواقع (42 تعد بالبناء على بمساحة 10 آلاف و905م2 أملاك دولة + 112 حالة تعد على 4 أفدنة و16 قيراطاً أرض زراعية).

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى، خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، فيم يتم حالياً العمل في المرحلة الثانية والتي تجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري ،لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل.