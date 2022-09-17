إنقاذ شخصين تعرضا لكسور بعظام الوجه فى حادث سير بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح أطباء المستشفى فى إنقاذ حياة شخصين تعرضا لكسور بعظام الوجه والجمجمة بعد تعرضهما لحادث سير، وذلك إستمراراً لسلسلة نجاحات الفرق الطبية فى المستشفيات التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه نجح الفريق الطبي فى إجراء التدخل الجراحي وإنقاذ حياة المريضين وإعادة بناء عجاج العين بواسطة شبكة تيتانيوم، وتم تحسن الحالة الصحية لهم وخروجهم من المستشفى للمتابعة بعيادة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

وأوضح مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه شارك فى إجراء التدخل الجراحي الفريق الطبي المكون من كل من الدكتور حمدان السعدي استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور حاتم عادل أبو الحسن أخصائي ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بالمستشفى، والدكتورة إسراء أبو ضيف نائب الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور عماد حسن كامل أخصائي التخدير، ومن فريق التمريض جابر جابر وأحمد عبدالعليم.

وفى نفس السياق أكد الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه تقدم عيادة علاج الألم دعم كبير للأهالى، حيث أنه مع التقدم في العمر تزيد المعاناة من أنواع الآلام المختلفة، وكثيراً ما يتم اللجوء لاستخدام المسكنات، والبعض يستخدمها بطريقة خاطئة للتخلص من الآلام المزعجة، دون الانتباه للمخاطر والآثار الجانبية التي قد تسببها لأجهزة الجسم المختلفة، حيث أنه من أكثر الأعضاء تضرراً من الإفراط في إستخدام بعض أنواع المسكنات ما يلي:- (المعدة قد تسبب بعض المسكنات الإصابة بقرحة المعدة - الكبد تؤثر بعض المسكنات على وظائف الكبد - الكُلى تتسبب بعض المسكنات في إصابة الكلى)، مؤكداً على أنه في عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يتم علاج الأنواع المختلفة من الألم باستخدام أحدث التقنيات دون اللجوء إلى المسكنات، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سنبل أستاذ واستشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى.