إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز العدوة شمال المنيا، حادث انقلاب ميكروباص مما أسفر عن إصابة 11 شخص تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 7846 بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز مركز العدوة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد إسماعيل عيسى 27 سنة وطه صالح عبدالحكيم 35 سنة ومحمد خالد محمد 23 سنة ومخلوف حمدى محمود 38 سنة وأحمد جمال صلاح 21 سنة وحسن يحيى عبد الهادى 20 سنة ومحمد أحمد محمود 35 سنة وحمدان عبد الغنى حمدان 33 سنة وعبد العزيز محمود عبد المعز 28 سنة وأحمد محمد عبد العزيز 27 سنة وأحمد إبراهيم محمد 22 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزى لتلقى العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق