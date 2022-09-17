اليوم السابع
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إصابة جزار على يد آخر خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية بالخصوص

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:45 ص
إصابة جزار على يد آخر خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية بالخصوص مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إصابة جزار بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالذراع الأيسر، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وذلك خلال مشاجرة مع أخر، بسبب خلافات مالية بينهم حال مطالبة الأخير له بردها، جرى نقل المصاب لمستشفى المطرية، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالذراع الأيسر، إدعاء مشاجرة.
 
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "م م إ"، 27 سنة، جزار، بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالذراع الأيسر، وذلك خلال مشاجرة مع "أ ف ع"، 36 سنة، جزار، وذلك باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وذلك بسبب خلافات مالية، ونشب ذلك خلال مطالبة الأخير برد تلك المبالغ.
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

 


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