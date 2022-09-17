وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و525 ألفا و605 وفيات.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 95.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.5 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و53 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ685 ألفا و203 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و302 وفاة.